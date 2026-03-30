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Dossier brûlant : L’actrice Mame Dior et sa copine dans les griffes de la BR pour des vidéos compromettantes

Lundi 30 Mars 2026 - 19:14

Dossier brûlant : L’actrice Mame Dior et sa copine dans les griffes de la BR pour des vidéos compromettantes
L'affaire impliquant l'actrice Bigué Diop, célèbre pour son rôle de « Mame Dior » dans la série à succès « Bete Bete », prend une tournure inattendue et particulièrement sensible, selon Seneweb. Initialement déférées la semaine dernière devant le parquet de Pikine-Guédiawaye pour des faits de vol et d'injures publiques, l'actrice et sa complice présumée, Déguène Ndiaye, font désormais face à de nouvelles accusations après des découvertes effectuées durant l'instruction.

Selon des sources judiciaires concordantes, l'exploitation technique de leurs téléphones portables par les services spécialisés a révélé des éléments nouveaux qui ont radicalement modifié l'orientation du dossier. Les enquêteurs y auraient découvert des fichiers numériques, notamment des vidéos à caractère lesbien, impliquant les deux mises en cause. Face à la gravité de ces éléments au regard de la législation sénégalaise, le procureur Saliou Dicko a immédiatement ordonné l'ouverture d'une enquête complémentaire visant à identifier et interpeller toute autre personne figurant sur ces supports ou impliquée dans ce réseau.
 

En conséquence de ces nouveaux développements, Bigué Diop et Déguène Ndiaye ont été extraites de leur précédent lieu de détention pour être acheminées vers les locaux de la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar. 

MS

 


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