Douanes du Nord : 17 milliards FCFA de recettes en 2025, hausse de 18,2%

Ces recettes globales se décomposent en quinze milliards trois cent quatre-vingts millions de francs CFA de recettes ordinaires et un milliard six cent cinquante-cinq millions de francs CFA de recettes contentieuses. Comparativement aux réalisations de 2024 qui se chiffraient à quatorze milliards quatre cent treize millions de francs CFA, on constate une hausse de deux milliards six cent vingt-deux millions de francs CFA, soit dix-huit virgule deux pour cent en valeur relative.





Dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, la Direction régionale a effectué des saisies portant sur des faux médicaments, des denrées alimentaires ne respectant pas les mesures de prohibition, du chanvre indien, du tabac, des billets noirs et des sachets plastiques pour une contre-valeur de trois cent quatre-vingt-quatre millions de francs CFA.





La Journée internationale de la Douane commémore la première session du Conseil de Coopération douanière tenue le 26 janvier 1953 et dont l'évolution a donné naissance à l'Organisation mondiale des Douanes qui compte aujourd'hui plus de cent quatre-vingts membres. Le thème retenu pour 2026 porte sur "Une Douane qui protège la Société par sa vigilance et son engagement".





Le colonel Thioye a souligné que ce thème cadre parfaitement avec la Vision Sénégal 2050 qui vise la souveraineté sécuritaire par le renforcement du dispositif de prévention et d'appréhension des menaces. La Direction régionale des Douanes du Nord, qui couvre les régions administratives de Louga, Saint-Louis et Matam à travers trois bureaux et trois subdivisions, a renforcé ses moyens d'action grâce au renouvellement du parc automobile, l'utilisation de scanners mobiles et portatifs et la hausse des effectifs.





Au titre de la mission économique, la Direction régionale a largement contribué au soutien du tissu industriel local, notamment l'agro-industrie, par l'encadrement de mesures de facilitation relatives au régime de l'Entreprise franche d'exportation. Le directeur a évoqué les perspectives liées à la finalisation du pont de Rosso, la suppression de la rupture de charge, le développement de l'agrobusiness et le déploiement progressif du système GAINDE dans les unités de dédouanement.





CSS/NDARINFO



