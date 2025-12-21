Drame à Keur Mbaye Fall : un mari tue accidentellement son épouse par balle

Un drame s'est produit samedi soir à Keur Mbaye Fall, dans la banlieue de Dakar, où une femme a été tuée accidentellement par son mari lors de la manipulation d'une arme à feu.



L'incident tragique s'est déroulé vers 22 heures au domicile du couple.





Selon les informations recueillies, l'époux, un vendeur de téléphones portables qui rentre habituellement chez lui le soir, était en train de présenter son pistolet à son épouse en lui expliquant qu'il l'avait acquis pour sa défense personnelle. Malheureusement, en manipulant l'arme, un coup de feu est parti, touchant mortellement la femme à la tête.





Après le drame, le père du jeune homme a alerté les gendarmes qui se sont rendus sur les lieux pour les constats d'usage. Le corps de la victime a été évacué par les sapeurs-pompiers



MS





