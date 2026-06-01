Drame à Koudiadiène : 3 morts dans un terrible accident

Trois personnes ont perdu la vie, ce lundi, dans une violente collision entre une moto et un minibus de transport en commun, survenue à hauteur du village de Koudiadiène, sur l’axe Tivaouane-Thiès. L’accident, qui s'est produit vers 9h30 dans la commune de Chérif Lo (département de Tivaouane), a également fait plusieurs blessés graves.



D’après les premiers éléments recueillis sur les lieux du drame, le motocycliste, qui roulait en direction de Dakar, s’est retrouvé sur la voie opposée lors d’une tentative de dépassement. Il est alors entré en collision frontale avec un minibus de transport en commun de type « Cheikhou Charifou » qui arrivait en sens inverse.





Le conducteur de la moto est décédé sur le coup. Sous la violence de l’impact, le chauffeur du minibus a perdu le contrôle de son véhicule, qui a dérapé avant de heurter un bus.





Le bilan de ce tragique accident routier fait état de trois morts, dont le motocycliste, le chauffeur du minibus et une passagère enceinte. Face à l'urgence de la situation, plusieurs autres passagers, grièvement blessés, ont été immédiatement évacués vers l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane par les secours.





Alertés par les témoins, les éléments de la brigade de gendarmerie de Ndiassane et les sapeurs-pompiers de Tivaouane se sont rapidement déployés sur les lieux pour sécuriser la zone, effectuer les constatations d’usage et porter assistance aux victimes. Une enquête a été officiellement ouverte par les forces de sécurité afin d’établir les circonstances exactes de cette collision et de situer les responsabilités.





MS/NDARINFO



