Remaniement : Khady Diène Gaye, Maïmouna Dièye et Daouda Ngom réagissent.

La vague de déclarations se poursuit chez les ministres sortants après la publication du gouvernement d’Ahmadou Al Aminou Lo. L’ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, dresse le bilan de ses deux années passées à la tête de son département stratégique. Exprimant un sentiment de gratitude et de devoir accompli, elle a tenu à saluer la vision systémique portée par la direction de son parti.





Dans la même dynamique, Maïmouna Dièye, ancienne ministre de la Famille, de l’Action Sociale et des Solidarités, a réaffirmé sa fidélité absolue à sa formation en se projetant déjà de manière offensive vers les prochaines échéances électorales nationales.





« Au terme de plus de deux années passées à la tête du Ministère de la Jeunesse et des Sports, je ressens avant tout un profond sentiment de gratitude, de satisfaction et de devoir accompli au service exclusif du Sénégal », a d'emblée déclaré Khady Diène Gaye.



Saluant l'arbitrage politique qui l'avait portée aux affaires, elle a ajouté : « Je remercie Monsieur Ousmane SONKO, Premier Ministre au moment de notre nomination et désormais Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, pour la confiance qu’ils m’a accordée depuis le premier jour en me proposant au Président de la République pour cette importante responsabilité gouvernementale dans un contexte historique de transformation systémique de notre pays ».





Fixant le cap militant de son organisation, l'ancienne ministre a lancé un appel sans équivoque : « Jeunesse de mon pays, levez-vous comme un seul homme et restons unis derrière le Président Ousmane SONKO, ensemble, nous réussirons. En marche vers le Congrès du 6 juin 2026 au Centre des Expositions de Diamniadio ».





« C’est avec un cœur plein de gratitude que je tiens à remercier sincèrement notre Leader, le guide de la Révolution Ousmane SONKO, pour la confiance qu’il m’a accordé en me nommant Ministre de la Famille, de l’Action Sociale et des Solidarités en 2024 », a écrit la présidente nationale des femmes de PASTEF, avant de marteler : « Mes yeux sont désormais tournés vers 2029. Ensemble, nous allons tout mettre en œuvre pour porter Ousmane SONKO à la Présidence de la République du Sénégal ».





L'ex-ministre de l'Enseignement supérieur, Daouda Ngom, a acté son départ avec une grande sobriété : « Au terme de mon engagement gouvernemental de 2 ans, 1 mois et 22 jours, je rends grâce à Dieu. Je retourne désormais à mes activités académiques à l'Université ».





MS/NDARINFO



