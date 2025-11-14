Économie solidaire : un budget en baisse mais des projets en attente de relance

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie aux Commissions des Affaires économiques et de la Santé, a examiné et adopté ce jeudi le projet de budget 2026 du Ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, présenté par le ministre Alioune Dione.





Pour l’exercice 2026, les crédits de paiement sont arrêtés à 7,72 milliards de F CFA, contre 15,25 milliards en 2025, soit une baisse de 49,34 %, correspondant à une contraction de 7,52 milliards.





Selon les documents budgétaires, cette diminution est due en grande partie à la fin du financement du programme PLASEPRI, arrivé au terme de sa phase en tant qu’unité de projet. Une nouvelle structuration est en cours, basée sur des ressources revolving, pour assurer la pérennisation des acquis.





La baisse est également attribuée à une omission administrative. Le reliquat du prêt de la Banque islamique de développement (BID), estimé à 3,79

milliards F CFA, n’a pas été inscrit dans le budget 2026 par les services du ministère des Finances, bien que les conditions de décaissement soient désormais réunies.



Malgré ce contexte budgétaire contraint, l’adoption du budget permet la poursuite des politiques publiques en faveur de la microfinance, de l’entrepreneuriat social et de l’économie solidaire, piliers du développement local et de l’inclusion financière.



