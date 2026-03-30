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Édouard Mendy : « Demain, nous jouerons pour nos supporters retenus au Maroc »

Lundi 30 Mars 2026 - 18:48

Édouard Mendy : « Demain, nous jouerons pour nos supporters retenus au Maroc »

À la veille de leur rencontre amicale face à la Gambie, les Lions du Sénégal ont placé leur préparation pour la Coupe du Monde sous le signe de la solidarité nationale. En conférence de presse au Stade Abdoulaye Wade, le sélectionneur Pape Thiaw et le gardien Édouard Mendy ont multiplié les messages de soutien, avec une pensée particulière pour les 18 supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc, dont le procès en appel vient d'être reporté au 13 avril.
 

Après une victoire probante face au Pérou au Stade de France, le groupe affiche une sérénité certaine, bien que profondément marqué par l'actualité judiciaire et les récents drames ayant touché le football national. Pape Thiaw a ouvert la conférence par des condoléances émues à la famille du gardien de Gadiaga FC, décédé accidentellement, avant d'insister sur la situation des fans incarcérés à Rabat : « Ce qui s’est passé ces derniers mois a été très dur. Nous sommes tous derrière nos supporters et espérons qu’ils pourront rapidement rejoindre leurs familles. »


Édouard Mendy, pilier de la sélection, a pour sa part souligné la force de l'union sacrée qui lie l'équipe à son peuple. Revenant sur l'ambiance électrique du Stade de France, il a rappelé que la force des Lions réside dans ce soutien indéfectible. « Quand le Sénégal est uni, nous pouvons faire tomber des montagnes », a-t-il déclaré, ajoutant que le match de demain contre les « frères gambiens » sera une occasion supplémentaire de rendre hommage à ceux qui, par leur ferveur, portent les couleurs nationales au-delà des résultats sportifs.
 

MS/NDARINFO
 


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