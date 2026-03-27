Éliminatoires CAN 2027 : la Gambie pose ses valises à Dakar avant de défier le Sénégal

La sélection nationale de football de la Gambie a entamé son regroupement ce vendredi à Dakar, en vue de la double confrontation cruciale qui l'opposera au Sénégal pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027, a appris Ndarinfo de sources sportives.





Les Scorpions ont choisi la capitale sénégalaise comme camp de base pour peaufiner leurs automatismes avant le derby sahélien très attendu contre les Lions de la Teranga. Ce choix logistique s'explique par la proximité géographique et la qualité des infrastructures dakaroises. Le staff technique gambien compte profiter de ce séjour en terre sénégalaise pour mobiliser l'ensemble de son groupe professionnel (composé de joueurs évoluant en Europe et sur le continent) avant le choc aller.





Du côté du Sénégal, l'équipe nationale fourbit également ses armes pour ce duel fratricide qui s'annonce électrique entre deux nations souveraines du football ouest-africain. Les supporters des deux camps retiennent leur souffle avant cette bataille tactique pour la qualification à la CAN 2027.





MS/NDARINFO



