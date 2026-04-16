Mortalité maternelle et infantile : Une baisse spectaculaire enregistrée au Sénégal

L'Institut Pasteur de Dakar, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a organisé une table ronde pour célébrer la Journée mondiale de la santé, sous le thème de l'investissement dans l'innovation et les politiques fondées sur les preuves.





Le professeur Ibrahima Seck, chef du service de la Médecine préventive à l'UCAD, y a souligné les progrès majeurs réalisés au Sénégal, notamment la baisse de la mortalité infantile (passée de 48 à 31 pour 1 000) et maternelle (réduite de 392 à 153 pour 100 000 naissances en 2023).







Selon le professeur Seck, la science et la santé numérique, incluant la télémédecine et l'intelligence artificielle, ont permis de réduire les inégalités géographiques, particulièrement dans les zones rurales.





Pour le docteur N'da Konan Michel Yao de l'OMS, la science demeure le moteur indispensable pour générer des données probantes et orienter les décisions politiques. Il a d'ailleurs averti que la souveraineté sanitaire du pays dépendait intrinsèquement de sa capacité scientifique locale.







MS/NDARINFO



