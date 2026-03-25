Épargne et placement au Sénégal : livret bancaire, bons du Trésor ou BRVM — guide complet pour choisir

Le livret d'épargne bancaire, point de départ sécurisé
Le livret d'épargne proposé par les banques commerciales constitue la solution la plus accessible pour un premier placement. Les taux de rémunération pratiqués au Sénégal oscillent entre 3 % et 4,5 % annuels selon les établissements, avec une disponibilité immédiate des fonds en cas de besoin. La plupart des banques — Ecobank, Société Générale, Attijariwafa, UBA — proposent des livrets sans dépôt minimum significatif, accessibles dès 10 000 FCFA. Leur principal inconvénient reste un rendement réel souvent inférieur à l'inflation, ce qui érode progressivement le pouvoir d'achat de l'épargne constituée.
Les bons du Trésor, le placement sans risque de l'État
Les bons du Trésor émis par le Trésor sénégalais dans le cadre du marché des titres publics de l'UEMOA constituent une alternative sérieuse pour les épargnants prudents. Ces titres offrent des rendements compris entre 5,5 % et 7 % selon la maturité choisie — trois mois, six mois ou un an. Ils sont accessibles via les banques primaires et certaines plateformes de souscription en ligne. Le risque de défaut est théoriquement très faible, l'État étant l'émetteur. Les bons du Trésor conviennent particulièrement aux épargnants souhaitant immobiliser une somme précise sur une durée définie avec un rendement garanti.
La BRVM, pour les profils dynamiques
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières d'Abidjan, commune aux huit pays de l'UEMOA, permet aux Sénégalais d'investir en actions et en obligations d'entreprises cotées. Des sociétés sénégalaises comme Sonatel, la CBAO ou la SDE y sont cotées. Les rendements historiques des actions BRVM dépassent régulièrement 8 % à 10 % annuels sur le long terme, mais avec une volatilité plus importante que les titres d'État. L'accès se fait via un broker agréé ou une banque disposant d'un département titres, avec un investissement minimum variable selon l'intermédiaire choisi.
L'épargne islamique, une option en expansion
Plusieurs établissements financiers sénégalais proposent désormais des produits d'épargne conformes aux principes de la finance islamique, notamment la mourabaha et le compte d'investissement participatif. Ces produits, sans intérêt au sens conventionnel, séduisent une clientèle croissante dans le nord du Sénégal, où l'attachement aux valeurs islamiques influence fortement les comportements financiers.
Pour tout épargnant sénégalais, la règle de base reste la diversification — ne pas concentrer son épargne sur un seul produit — et la prudence face aux propositions de placement à rendement garanti élevé, souvent synonymes d'arnaques financières.
MS