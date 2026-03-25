Épargne et placement au Sénégal : livret bancaire, bons du Trésor ou BRVM — guide complet pour choisir

Les bons du Trésor émis par le Trésor sénégalais dans le cadre du marché des titres publics de l'UEMOA constituent une alternative sérieuse pour les épargnants prudents. Ces titres offrent des rendements compris entre 5,5 % et 7 % selon la maturité choisie — trois mois, six mois ou un an. Ils sont accessibles via les banques primaires et certaines plateformes de souscription en ligne. Le risque de défaut est théoriquement très faible, l'État étant l'émetteur. Les bons du Trésor conviennent particulièrement aux épargnants souhaitant immobiliser une somme précise sur une durée définie avec un rendement garanti.



