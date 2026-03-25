Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Épargne et placement au Sénégal : livret bancaire, bons du Trésor ou BRVM — guide complet pour choisir

Mercredi 25 Mars 2026 - 22:08

Épargne et placement au Sénégal : livret bancaire, bons du Trésor ou BRVM — guide complet pour choisir
SAINT-LOUIS, 25 mars 2026 — Dans un contexte de hausse du coût de la vie et d'incertitude économique, de plus en plus de Sénégalais cherchent à faire fructifier leur argent au-delà du simple livret bancaire. En 2026, plusieurs options de placement sont accessibles aux épargnants sénégalais, des plus prudentes aux plus dynamiques, sans qu'il soit nécessaire de disposer de revenus élevés pour commencer.
 

Le livret d'épargne bancaire, point de départ sécurisé
 

Le livret d'épargne proposé par les banques commerciales constitue la solution la plus accessible pour un premier placement. Les taux de rémunération pratiqués au Sénégal oscillent entre 3 % et 4,5 % annuels selon les établissements, avec une disponibilité immédiate des fonds en cas de besoin. La plupart des banques — Ecobank, Société Générale, Attijariwafa, UBA — proposent des livrets sans dépôt minimum significatif, accessibles dès 10 000 FCFA. Leur principal inconvénient reste un rendement réel souvent inférieur à l'inflation, ce qui érode progressivement le pouvoir d'achat de l'épargne constituée.
 

Les bons du Trésor, le placement sans risque de l'État
 

Les bons du Trésor émis par le Trésor sénégalais dans le cadre du marché des titres publics de l'UEMOA constituent une alternative sérieuse pour les épargnants prudents. Ces titres offrent des rendements compris entre 5,5 % et 7 % selon la maturité choisie — trois mois, six mois ou un an. Ils sont accessibles via les banques primaires et certaines plateformes de souscription en ligne. Le risque de défaut est théoriquement très faible, l'État étant l'émetteur. Les bons du Trésor conviennent particulièrement aux épargnants souhaitant immobiliser une somme précise sur une durée définie avec un rendement garanti.
 

La BRVM, pour les profils dynamiques
 

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières d'Abidjan, commune aux huit pays de l'UEMOA, permet aux Sénégalais d'investir en actions et en obligations d'entreprises cotées. Des sociétés sénégalaises comme Sonatel, la CBAO ou la SDE y sont cotées. Les rendements historiques des actions BRVM dépassent régulièrement 8 % à 10 % annuels sur le long terme, mais avec une volatilité plus importante que les titres d'État. L'accès se fait via un broker agréé ou une banque disposant d'un département titres, avec un investissement minimum variable selon l'intermédiaire choisi.
 

L'épargne islamique, une option en expansion
 

Plusieurs établissements financiers sénégalais proposent désormais des produits d'épargne conformes aux principes de la finance islamique, notamment la mourabaha et le compte d'investissement participatif. Ces produits, sans intérêt au sens conventionnel, séduisent une clientèle croissante dans le nord du Sénégal, où l'attachement aux valeurs islamiques influence fortement les comportements financiers.
 

Pour tout épargnant sénégalais, la règle de base reste la diversification — ne pas concentrer son épargne sur un seul produit — et la prudence face aux propositions de placement à rendement garanti élevé, souvent synonymes d'arnaques financières.

MS​

Articles les plus lus

Les nominations en conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026

19/03/2026

Fierté sénégalaise : Lamine Naham réélu maire en France avec 46,97%

23/03/2026

Retour de Nimzatt : Le Khalife de Guéoul et ses deux épouses périssent dans un accident à Diama

22/03/2026

Korité 2026 : La Coordination des Musulmans et la Communauté Oumarienne fêtent vendredi

19/03/2026

Loi contre l'homosexualité : Sonko répond aux menaces de Cécile Neven

21/03/2026

Grand chamboulement à la Police : Mouhamadou Bamba Cissé change les chefs de zone

20/03/2026

Redressement financier : L'État annonce la recapitalisation d'Air Sénégal

19/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Mutuelle de santé au Sénégal : comment s'inscrire, ce qu'elle rembourse et combien coûte la cotisation

25/03/2026

Comment obtenir un prêt personnel sans garantie au Sénégal en 2026 : banques, microfinance et crédit fonctionnaire

25/03/2026

Épargne et placement au Sénégal : livret bancaire, bons du Trésor ou BRVM — guide complet pour choisir

25/03/2026

Conseil de discipline : Le Recteur Magatte Ndiaye va traquer les bloqueurs de cours

25/03/2026

Scandale Financier : Un marabout déjà en prison accusé d'avoir escroqué 500 millions de FCFA

25/03/2026

"Affaire Pape Cheikh Diallo" : Le chroniqueur Kader Dia (Sen TV) arrêté par la gendarmerie

25/03/2026