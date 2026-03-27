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Équipe nationale : Iliman Ndiaye forfait contre le Pérou et la Gambie

Vendredi 27 Mars 2026 - 16:14

Équipe nationale : Iliman Ndiaye forfait contre le Pérou et la Gambie

Le staff technique de l'équipe nationale de football du Sénégal devra composer sans Iliman Ndiaye pour les deux prochaines rencontres amicales prévues contre le Pérou (28 mars à Paris) et la Gambie (31 mars). L'attaquant d'Everton est officiellement forfait en raison d'une gêne persistante au pied gauche.
 

Cette blessure a été contractée par le joueur lors de ses récentes apparitions avec son club en Premier League anglaise. Après le forfait de Sadio Mané (resté aux soins au sein de son club d'Al-Nassr), l'absence d'Iliman Ndiaye constitue un nouveau coup dur pour le sélectionneur national Pape Thiaw, qui se voit privé d'un profil offensif très remuant et créatif à l'approche de la préparation pour la Coupe du Monde 2026.
 

Le staff médical de la sélection nationale a jugé plus prudent de ne prendre aucun risque avec l'intégrité physique du joueur et de le laisser récupérer sereinement. Pape Thiaw devra donc puiser dans son vivier offensif pour réorganiser son animation d'attaque et trouver la bonne carburation face aux Péruviens et aux Scorpions gambiens.
 

MS/NDARINFO
 


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