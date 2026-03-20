Équipe nationale du Sénégal : Pourquoi Puma a livré des maillots avec une seule étoile

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a apporté des précisions concernant l'absence de la deuxième étoile sur les nouveaux maillots de l'équipe nationale. Selon la note de la FSF, la production de ces équipements par Puma a été lancée en août 2025, soit bien avant le dernier sacre continental du Sénégal.



Selon l'instance, les contraintes industrielles et les délais de fabrication n'ont pas permis d'intégrer immédiatement le nouveau titre après la victoire finale.





La FSF rassure toutefois les supporters : une nouvelle série de maillots arborant fièrement la deuxième étoile est actuellement en cours de production. Ces derniers seront disponibles sur le marché à partir de septembre prochain.



La Fédération a présenté ses excuses pour l'incompréhension suscitée par cette situation, tout en saluant la vigilance et l'attachement des fans aux symboles de la sélection nationale.





MS/NDARINFO



