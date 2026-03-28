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Équipe nationale : le Sénégal étrennera son nouveau maillot à deux étoiles face au Pérou

Samedi 28 Mars 2026 - 11:54

Équipe nationale : le Sénégal étrennera son nouveau maillot à deux étoiles face au Pérou

L'équipe nationale du Sénégal arborera pour la première fois sa nouvelle tunique officielle, frappée d'une deuxième étoile, lors de son match amical international contre le Pérou prévu ce samedi. Ce nouveau design symbolise le récent sacre des Lions de la Teranga, confirmant leur suprématie sur le continent africain.

Le maillot "domicile", conçu par l'équipementier Puma, conserve les couleurs traditionnelles blanc et vert, mais intègre désormais au-dessus de l'écusson de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) les deux étoiles dorées représentant les titres de champion d'Afrique (2021 et 2025). Selon les informations relayées par Wiwsport, cette parure inaugurale marque le début d'un nouveau cycle pour les hommes de Pape Thiaw, portés par une ferveur populaire sans précédent.
 

L'engouement autour de cette rencontre, qui se disputera à guichets fermés, dépasse le simple cadre sportif. Pour les supporters, l'apparition de cette deuxième étoile est l'aboutissement d'une régularité au plus haut niveau et une source de fierté nationale. L'équipementier a déjà annoncé une rupture de stock imminente dans les boutiques officielles de Dakar, témoignant du succès commercial massif de cette nouvelle collection.


Sur le terrain, les Lions auront à cœur de faire briller ce nouvel équipement face à une sélection péruvienne réputée pour sa combativité. Ce duel sert de test majeur pour le staff technique sénégalais, qui souhaite consolider ses acquis tactiques avant les prochaines échéances des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.
 

ms/ndarinfo
 


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