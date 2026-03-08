Escalade Iran-USA : Le bilan monte à 7 morts après les attaques du 1er mars

Le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé, ce dimanche 8 mars 2026, le décès d'un militaire des suites de blessures subies lors d'une attaque iranienne en Arabie saoudite. Grièvement touché le 1er mars dernier lors d'une offensive visant les troupes stationnées dans le Royaume, le soldat a succombé à ses blessures samedi.



Ce nouveau décès porte à sept le nombre de militaires américains tués depuis le début des opérations de combat actuelles, marquant une escalade tragique des tensions régionales.





Pour rappel, la journée du 1er mars 2026 a été particulièrement meurtrière pour les forces américaines dans le Golfe. Outre l'attaque en Arabie saoudite, six réservistes de l'armée ont également perdu la vie lors d'une offensive distincte menée contre le Koweït. Ces pertes surviennent dans un climat géopolitique explosif, exacerbé par la mort du Guide suprême iranien Ali Khamenei le 28 février dernier.



MS



