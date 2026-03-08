Succession d'Ali Khamenei : L'Assemblée des experts a choisi le nouveau Guide suprême

L'Assemblée des experts de la République islamique d'Iran a annoncé, ce dimanche 8 mars 2026, être parvenue à un consensus pour la désignation du successeur de l'ayatollah Ali Khamenei, tué le 28 février dernier.





Bien que l'identité du futur Guide suprême n'ait pas encore été officiellement révélée, Mohsen Heydari, membre de cette instance de 88 clercs, a confirmé qu'un « candidat approprié » a été approuvé à la majorité. Cette annonce met fin à une semaine d'incertitude totale au sommet de l'État iranien, alors que les noms de Mojtaba Khamenei et de Hassan Khomeini alimentaient toutes les spéculations.





Le processus de succession, strictement encadré par la Constitution iranienne, entre ainsi dans sa phase finale. Le choix de l'Assemblée des experts devra garantir la continuité de la ligne idéologique du régime dans un contexte de tensions régionales extrêmes suite à l'attaque ayant coûté la vie au précédent Guide.





