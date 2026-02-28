Connectez-vous
Cité Millionnaire : Séquestration, violences et réseau de débauche, quatre personnes arrêtées

Samedi 28 Février 2026

Une intervention des forces de l’ordre dans un appartement de la Cité Millionnaire, survenue le 26 février 2026 vers 20h, a conduit à l'interpellation de quatre individus pour des faits de violences réciproques et de séquestration.

Parmi les personnes placées en garde à vue figurent un économiste de 27 ans originaire de la RD Congo et trois coiffeuses de nationalité nigériane âgées de 20 à 32 ans. Selon une source policière, l'affaire a éclaté suite à un différend lié à un rapport sexuel tarifé qui aurait dégénéré en tentative d'extorsion et en privation de liberté, entraînant des actes de violence de part et d'autre.
 

Les versions divergent cependant entre les protagonistes : l'homme affirme avoir été séquestré et déshabillé de force après avoir refusé de payer une somme indue, tandis que les trois femmes soutiennent avoir été victimes d'une tentative d'abus. L'exploitation technique des téléphones a révélé des vidéos de l'individu retenu nu dans l'appartement.

La perquisition des lieux a permis de saisir 43 préservatifs, une importante somme d'argent, des devises étrangères, ainsi que du matériel médical suspect incluant des seringues pour injections anales et des comprimés abortifs. Les quatre mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, incitation à la débauche, séquestration et collecte illicite de données à caractère sexuel.

MS/NDARINFO
 


