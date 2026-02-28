Connectez-vous
UCAD : Le SUDES/ESR dit « NON » au commissariat de police et « OUI » à la délocalisation

Samedi 28 Février 2026

Le syndicat SUDES/ESR de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) a exprimé, ce vendredi 27 février 2026, une opposition ferme au projet gouvernemental d'installer un commissariat de police au cœur du campus social.

Tout en alertant sur les risques de dérives sécuritaires, l'organisation juge l’implantation permanente de la police nationale « contre-productive » et inadaptée aux réalités de l'espace universitaire. Le bureau syndical exhorte plutôt le gouvernement à privilégier la formation des agents de sécurité du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) afin de créer une véritable police universitaire de proximité, évitant ainsi de transformer le campus en un espace de défiance.
 

Sur le volet académique, le syndicat valide en revanche le projet de délocalisation de certaines composantes de l'université pour désengorger l'institution, une mesure qu'il réclamait déjà en mai 2025. Pour une mise en œuvre immédiate, le SUDES/ESR préconise un moratoire d’un an sur les nouvelles orientations dans les filières saturées ainsi que le recours à des solutions locatives à court terme dans la région de Dakar.

Rappelant qu'aucune université au monde ne dispose d'un commissariat permanent en son sein, le syndicat réitère sa disponibilité au dialogue tout en soulignant que la réussite des réformes dépend de l'adhésion des acteurs de terrain.
 

MS/NDARINFO
 


