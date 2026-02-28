Cybercriminalité : La Police nationale du Sénégal et Meta s’allient pour protéger les mineurs

Le Directeur général adjoint de la Police nationale, le Contrôleur général Abdoul Wahabou Sall, a reçu ce vendredi une délégation de haut niveau de l’entreprise Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp. Cette rencontre, qui a réuni le responsable des relations avec les forces de l’ordre et le chargé des politiques publiques pour l’Afrique francophone, visait à consolider la coopération sécuritaire dans l’espace numérique sénégalais.



Les échanges ont porté prioritairement sur la protection des mineurs en ligne et la lutte contre la cybercriminalité, deux défis majeurs pour lesquels Meta a présenté ses dispositifs d’appui opérationnel.





Pour concrétiser ce partenariat, le DGA a instruit le Chef de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) de piloter les prochaines étapes de cette collaboration technique. Meta s'est engagé à accompagner la Police nationale par des sessions de formation spécialisées sur son portail technique, afin de doter les enquêteurs sénégalais d'outils plus performants pour lutter contre les abus en ligne. Ce renforcement de capacités marque une étape décisive dans la modernisation des services de sécurité face à l’évolution des menaces numériques au Sénégal.





MS/NDARINFO



