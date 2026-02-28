Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Cybercriminalité : La Police nationale du Sénégal et Meta s’allient pour protéger les mineurs

Samedi 28 Février 2026

Cybercriminalité : La Police nationale du Sénégal et Meta s’allient pour protéger les mineurs

Le Directeur général adjoint de la Police nationale, le Contrôleur général Abdoul Wahabou Sall, a reçu ce vendredi une délégation de haut niveau de l’entreprise Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp. Cette rencontre, qui a réuni le responsable des relations avec les forces de l’ordre et le chargé des politiques publiques pour l’Afrique francophone, visait à consolider la coopération sécuritaire dans l’espace numérique sénégalais.

Les échanges ont porté prioritairement sur la protection des mineurs en ligne et la lutte contre la cybercriminalité, deux défis majeurs pour lesquels Meta a présenté ses dispositifs d’appui opérationnel.
 

Pour concrétiser ce partenariat, le DGA a instruit le Chef de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) de piloter les prochaines étapes de cette collaboration technique. Meta s'est engagé à accompagner la Police nationale par des sessions de formation spécialisées sur son portail technique, afin de doter les enquêteurs sénégalais d'outils plus performants pour lutter contre les abus en ligne. Ce renforcement de capacités marque une étape décisive dans la modernisation des services de sécurité face à l’évolution des menaces numériques au Sénégal.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

23/02/2026

CROUS/UGB : les travailleurs dénoncent des violations et décrètent une grève

25/02/2026

Politique ferroviaire : La ligne Dakar–Saint-Louis placée parmi les priorités du nouveau schéma directeur

22/02/2026

Affaire Sweet Beauty : Le DG de l'ASP poursuit Mollah Morgun pour diffamation

21/02/2026

Remaniement : Mamané Djitte remplace Meïssa Diakhate à la présidence du Fonds de l'Énergie

22/02/2026

Saint-Louis : les pêcheurs célèbrent leur "victoire historique" contre BP devant le PCN britannique

21/02/2026

Saint-Louis : Les arrestations se poursuivent, 5 nouveaux suspects interpellés par la SR

25/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Cité Millionnaire : Séquestration, violences et réseau de débauche, quatre personnes arrêtées

28/02/2026

Cybercriminalité : La Police nationale du Sénégal et Meta s’allient pour protéger les mineurs

28/02/2026

UCAD : Le SUDES/ESR dit « NON » au commissariat de police et « OUI » à la délocalisation

28/02/2026

Délégation judiciaire à Pikine-Guédiawaye : La BR de Keur Massar interpelle un policier

28/02/2026

Saint-Louis : Huit suspects déférés dans une affaire de mœurs et de transmission de VIH

28/02/2026

Frontière Saint-Louis-Mauritanie : Le gouverneur Al Hassan Sall dément tout empiètement à Goxu Mbacc

28/02/2026