Fièvre de la Vallée du Rift à Saint-Louis : tous les foyers officiellement éteints

La région de Saint-Louis a officiellement éteint tous les foyers de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) recensés sur son territoire, selon le point de situation dressé par la Directrice régionale de la Santé, Dr Seynabou Ndiaye, au 10 janvier 2026.