Fièvre de la Vallée du Rift à Saint-Louis : tous les foyers officiellement éteints

Cette annonce marque un tournant décisif dans la lutte contre cette épidémie qui a touché la région ces derniers mois.
Au total, 5 196 échantillons ont été analysés, permettant de confirmer 360 cas de FVR dans la région. Parmi ces patients, 339 sont guéris et 21 décès ont été enregistrés. À ce jour, aucun patient n'est en cours de suivi, que ce soit en hospitalisation ou en ambulatoire, attestant de l'extinction complète des foyers actifs.
Les districts les plus touchés par l'épidémie restent Richard Toll avec 134 cas, Saint-Louis (84 cas), Podor (70 cas), Dagana (58 cas) et Pété (15 cas). Les jeunes de sexe masculin constituent la population la plus affectée par cette maladie vectorielle transmise par les moustiques.
Sur le plan vétérinaire, la situation a également été maîtrisée après le signalement de 931 avortements d'animaux. Au total, 266 prélèvements ont été réalisés sur le cheptel pour surveiller la propagation de la maladie chez les animaux, principaux réservoirs du virus.
Face à cette épidémie, les autorités sanitaires et vétérinaires ont déployé une riposte multisectorielle. Parmi les actions majeures menées figurent la vaccination de 13 461 animaux, des opérations de lutte antivectorielle pour réduire les populations de moustiques, et la distribution de 68 200 moustiquaires imprégnées aux populations à risque.
Si la situation est désormais jugée sous contrôle avec l'extinction de tous les foyers, Dr Seynabou Ndiaye et les autorités sanitaires appellent les populations à maintenir la vigilance pour prévenir toute résurgence de la maladie. Les mesures de prévention, notamment l'utilisation des moustiquaires et la surveillance du cheptel, restent essentielles dans les semaines à venir.
Source : LE SOLEIL