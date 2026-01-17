Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Finale CAN : la stratégie de Thiaw contre la faveur marocaine

Samedi 17 Janvier 2026

Finale CAN : la stratégie de Thiaw contre la faveur marocaine

À la veille de la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Thiaw, a livré une analyse réaliste du rapport de force face au Maroc, dimanche. Sans détour, il a reconnu la position de favoris des Nord-Africains, tout en soulignant la préparation exemplaire de son groupe.
 

« Le Maroc est favori, même au classement FIFA, ils sont devant nous. Je crois qu'ils sont 8e et nous 11e. Il faut les féliciter », a déclaré le coach sénégalais, acceptant avec lucidité la hiérarchie établie par les instances internationales. Une position de force qui n'étonne guère : le Maroc arrive en tant que leader du classement africain, tandis que le Sénégal pointe à la deuxième place.
 

Cependant, Thiaw a tenu à replacer cette favoritisme dans un contexte continental plus large. « Ils sont favoris, mais pour moi la meilleure équipe africaine reste l'Égypte avec ses sept titres », a-t-il nuancé, rendant hommage au palmarès exceptionnel des Pharaons.
 

Cette prudence affichée n'occulte pas pour autant la confiance du sélectionneur sénégalais quant aux capacités de ses hommes. Preuve en est sa conviction que le parcours accompli en cette compétition est le fruit d'un travail acharné. « Le Maroc demeure favori, mais nous avons beaucoup travaillé pour arriver ici. C'est une finale de rêve pour tout le monde et nous sommes bien préparés pour ce match », a affirmé Thiaw.

Ms/Ndarinfo

 

CAN 2025

Thiaw à Mané : « Ta retraite ne t'appartient pas, c'est au peuple de décider »

Thiaw à Mané : « Ta retraite ne t'appartient pas, c'est au peuple de décider »
À la veille de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Maroc, Pape Thiaw a adressé un...

Finale CAN : la stratégie de Thiaw contre la faveur marocaine

Finale CAN : la stratégie de Thiaw contre la faveur marocaine
À la veille de la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), le...

Moussa Niakhaté : "On va ramener la coupe à Dakar et la fêter avec notre peuple"

Moussa Niakhaté : "On va ramener la coupe à Dakar et la fêter avec notre peuple"
Le défenseur de l'équipe nationale du Sénégal, Moussa Niakhaté, s'est exprimé samedi à la veille de...

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h
Le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025 a publié samedi un communiqué...

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc
La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre soudanais Mahmoud Ismail pour...
LES PLUS LUS

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

15/01/2026

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

De Gandiol à Mpal: le parcours spirituel de Mame Rawane Ngom

11/01/2026

Sans adaptation climatique, l'agriculture sénégalaise pourrait perdre 18% de sa production

11/01/2026

Le FDR dénonce une "crise économique et institutionnelle" et appelle à l'unité de l'opposition

11/01/2026

Le Sénégal lancera son deuxième satellite GAINDESAT-1B en 2026

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026
SERVICES