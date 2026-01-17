Finale CAN : la stratégie de Thiaw contre la faveur marocaine

À la veille de la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Thiaw, a livré une analyse réaliste du rapport de force face au Maroc, dimanche. Sans détour, il a reconnu la position de favoris des Nord-Africains, tout en soulignant la préparation exemplaire de son groupe.





« Le Maroc est favori, même au classement FIFA, ils sont devant nous. Je crois qu'ils sont 8e et nous 11e. Il faut les féliciter », a déclaré le coach sénégalais, acceptant avec lucidité la hiérarchie établie par les instances internationales. Une position de force qui n'étonne guère : le Maroc arrive en tant que leader du classement africain, tandis que le Sénégal pointe à la deuxième place.





Cependant, Thiaw a tenu à replacer cette favoritisme dans un contexte continental plus large. « Ils sont favoris, mais pour moi la meilleure équipe africaine reste l'Égypte avec ses sept titres », a-t-il nuancé, rendant hommage au palmarès exceptionnel des Pharaons.





Cette prudence affichée n'occulte pas pour autant la confiance du sélectionneur sénégalais quant aux capacités de ses hommes. Preuve en est sa conviction que le parcours accompli en cette compétition est le fruit d'un travail acharné. « Le Maroc demeure favori, mais nous avons beaucoup travaillé pour arriver ici. C'est une finale de rêve pour tout le monde et nous sommes bien préparés pour ce match », a affirmé Thiaw.



Ms/Ndarinfo





