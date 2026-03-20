Football africain : Un message d'Augustin Senghor fait trembler les instances de la CAF

Le média Sport News Africa a révélé l'existence d'un message confidentiel adressé par Augustin Senghor au président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, avant l'officialisation du verdict d'appel concernant la finale de la CAN-2025.



Dans ce texte, l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) exprimait ses vives inquiétudes face à des rumeurs de retrait du titre de champion d'Afrique au Sénégal au profit du Maroc. Augustin Senghor y évoquait une réunion tenue à huis clos au Caire, qualifiant l'éventuelle confirmation de cette décision de « scandale énorme et inacceptable pour le football africain ».





Ces révélations jettent une lumière crue sur les coulisses de la décision du Jury d'appel de la CAF et soulèvent de graves interrogations sur la transparence au sein de l'instance dirigeante. Le message suggère que des fuites internes auraient alerté le camp sénégalais bien avant la publication officielle du verdict.



Cette fuite médiatique reprise par Seneweb intervient dans un climat de tension extrême et semble expliquer la réaction virulente de Me Senghor suite au délibéré qui a privé les Lions de leur sacre continental de 2025.





MS/NDARINFO



