Forum Amérique latine–Afrique : Aminata Touré porte la voix du Sénégal en Colombie

Aminata Touré, Haute Représentante du Président de la République du Sénégal, a co-présidé ce jour à Bogotá, en Colombie, un dialogue de haut niveau de la Coalition des gouvernements pour l’investissement public.



En marge du Forum Amérique latine–Afrique, cette rencontre stratégique a réuni des représentants d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Afrique pour discuter de la nécessaire réforme de la finance internationale.





Membre du Club de Madrid, Aminata Touré a plaidé pour un modèle financier plus inclusif, axé sur les biens publics mondiaux tels que la santé, l’éducation, l’emploi des jeunes et la préservation de l’environnement.



Le Sénégal, via son ministre des Affaires étrangères Cheikh Niang qui co-préside cette coalition, réaffirme ainsi son engagement diplomatique pour une gouvernance économique mondiale plus équitable, capable de répondre aux défis structurels actuels.





MS/NDARINFO





