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Mauritanie : Le gouvernement dément toute incursion de l'armée malienne

Vendredi 20 Mars 2026 - 11:29

Mauritanie : Le gouvernement dément toute incursion de l'armée malienne

Le gouvernement mauritanien a apporté un démenti formel, mercredi 18 mars 2026, concernant des rumeurs faisant état d'une incursion de l'armée malienne sur son territoire national.
 

Par la voix de son porte-parole, Houssein Ould Meddou, ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Nouakchott a qualifié ces informations de « fausses nouvelles ».

Le ministre a précisé qu'aucun soldat malien n'a été détenu en Mauritanie, contrairement aux allégations circulantes. Les autorités ont réaffirmé que le pays reste sécurisé aussi bien à l'intérieur qu'au niveau de ses frontières, tout en rappelant leur engagement humanitaire constant dans la sous-région sous l'égide des Nations Unies.
 

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