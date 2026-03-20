Le Sénégal affirme détenir les preuves du scandale de la finale CAN-2025

La ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Yassine Fall, a affirmé lors d'un entretien avec la BBC que le Sénégal déploiera tous les moyens nécessaires pour exiger une enquête « transparente et juste » sur le verdict du jury d'appel de la CAN-2025.



Selon la ministre, l'État sénégalais détient des preuves solides d'irrégularités et de manquements dans la procédure de l'instance africaine.



Elle insiste sur l'importance d'une investigation impartiale pour préserver la crédibilité du sport africain, tout en précisant que seul un audit approfondi permettra de confirmer les « soupçons » pesant sur les méthodes ayant conduit à la perte du titre des Lions au profit du Maroc.





MS/NDARINFO



