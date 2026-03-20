La section JPS d'Espagne refuse de rencontrer Bassirou Diomaye Faye

La section espagnole de la Jeunesse Patriotique Sénégalaise (JPS) a officiellement annoncé, ce 20 mars 2026, qu’elle ne prendra pas part à la rencontre organisée par Bassirou Diomaye Faye, prévue le mardi 24 mars prochain à Madrid.



Dans un communiqué, la structure de jeunesse justifie cette décision par un désaccord profond avec les récentes positions et actes politiques de ce dernier, jugés contraires à la ligne idéologique et aux orientations de PASTEF-Les Patriotes.





La JPS-Espagne a réaffirmé dans la foulée son ancrage auprès du président du parti, Ousmane Sonko, assurant rester mobilisée pour la réalisation de la vision d'un Sénégal juste et souverain. Par ailleurs, les responsables de cette section ont appelé l'ensemble des militants à la vigilance, les exhortant à ne pas s'associer à ce qu'ils qualifient de « manœuvres, combines ou trahisons politiques » qui seraient contraires aux valeurs fondamentales du combat patriotique.





MS/NDARINFO



