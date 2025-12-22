Guinée : La chaîne Africa 24 suspendue en pleine campagne présidentielle

La Haute Autorité de la Communication (HAC) de Guinée a suspendu dimanche soir la chaîne d'information Africa 24 pour "exercice illégal de la profession", dans un contexte de forte tension à l'approche de l'élection présidentielle guinéenne. Cette décision intervient après la diffusion de reportages sur la campagne électorale par la chaîne panafricaine, suscitant l'indignation de Reporters sans frontières (RSF).





Dans sa décision publiée le 21 décembre dans la soirée, le régulateur guinéen des médias justifie cette suspension par l'absence d'accréditation de la chaîne. La HAC souligne qu'une demande d'accréditation d'Africa 24 était "en cours d'examen" mais avait été "retardée par défaut de pièces exigées par la loi".





RSF dénonce une décision "disproportionnée"

Reporters sans frontières a réagi vivement à cette suspension, dénonçant une décision "disproportionnée et hâtive". L'organisation internationale de défense de la liberté de la presse "demande à la HAC de rétablir tous les médias suspendus afin qu'ils puissent informer avant, pendant et après l'élection présidentielle".





Cette formulation suggère qu'Africa 24 n'est pas le seul média visé par des mesures restrictives du régulateur guinéen en cette période électorale cruciale pour le pays.





Un contexte électoral tendu

La suspension d'Africa 24 intervient dans un climat politique tendu en Guinée, où la campagne présidentielle bat son plein. Le timing de cette décision, à quelques jours du scrutin, soulève des interrogations sur la liberté de la presse et le pluralisme de l'information durant cette période sensible.





La chaîne panafricaine Africa 24, qui couvre l'actualité du continent, se voit ainsi empêchée de poursuivre sa couverture de la campagne électorale guinéenne, privant les électeurs d'une source d'information sur un scrutin déterminant pour l'avenir du pays.





Cette affaire illustre les tensions récurrentes entre les autorités de régulation des médias et les organes de presse en Afrique de l'Ouest, particulièrement en période électorale où le contrôle de l'information devient un enjeu politique majeur.





