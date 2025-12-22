Sommet AES à Bamako : Les juntes du Mali, Niger et Burkina réunies pour 48 heures

Bamako, 23 décembre 2025, 09h00 (Ndarinfo.com) – Les chefs des juntes militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont entamé lundi à Bamako une rencontre cruciale de 48 heures dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel (AES). Le général Abdourahamane Tiani du Niger et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso ont été accueillis à l'aéroport par leur homologue malien, le général Assimi Goïta, pour ce sommet qui place la sécurité au cœur des discussions entre les trois pays sahéliens ayant rompu avec la CEDEAO.

