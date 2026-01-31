Travaux du Pont de Rosso : Déthié FALL lance un "dernier avertissement" à l'entreprise

Le ministre sénégalais des Infrastructures, Déthié Fall, et son homologue mauritanien de l'Équipement et des Transports, Ely Ould Veirik, ont effectué ce samedi une visite d'inspection au chantier du pont de Rosso pour constater l'état d'avancement de ce projet stratégique entre les deux pays.





"Nous sommes venus voir l'état d'avancement de ce projet très important, en plus du pont qu'il constitue entre les deux pays, c'est un corridor. Un corridor de Tanger, Dakar jusqu'à Lagos. Et c'est malheureux de voir que c'est un projet qui a connu un retard important, parce qu'il devrait être livré depuis longtemps", a déclaré Déthié Fall.





Les deux ministres ont rencontré pour la première fois un dirigeant de très haut niveau de l'entreprise en charge du chantier. Cette visite a permis de fixer de nouveaux délais impératifs : la livraison du chantier est attendue pour le 25 décembre 2026, et l'inauguration est prévue pour mars 2027, soit dans 14 mois.





Le ministre sénégalais a souligné la nécessité d'une réorganisation en profondeur. "Nous avons tenu à aller en profondeur et en détail sur cette réorganisation attendue, en termes de mobilisation d'effectifs, de mobilisation de la logistique nécessaire, mais également d'une célérité à apporter dans l'approvisionnement sur le chantier", a-t-il expliqué.





Pour garantir le respect de ces nouveaux délais, un mécanisme de suivi rapproché a été mis en place : visioconférences mensuelles et visites trimestrielles sur le chantier. "Nous l'avons dit à l'entreprise qu'elle n'a pas le choix. Il faudrait qu'elle travaille à faire en sorte qu'on finisse ce chantier et que la déclaration d'aujourd'hui lui servait de dernier avertissement", a martelé Déthié Fall.





Le ministre mauritanien a précisé que cette visite fait suite aux recommandations de la dernière session de rencontre entre le gouvernement mauritanien lors de la visite du Premier ministre et sa délégation au Sénégal. "Nous avons également pris des décisions d'un suivi rapproché de ce projet pour que le 31 mars, ce projet soit inauguré par les deux chefs d'État", a confirmé Ely Ould Veirik.





Le pont de Rosso, inscrit dans le corridor Tanger-Dakar-Lagos, revêt une importance capitale pour les échanges économiques entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest.





