Internet par satellite : WAW Telecom devient revendeur officiel de Starlink au Sénégal

Vendredi 27 Février 2026

Le paysage des télécommunications sénégalais franchit une nouvelle étape ce vendredi 27 février 2026 avec l'officialisation d'un accord stratégique entre WAW Telecom et Starlink, le service d'internet par satellite de SpaceX.

En devenant « Revendeur Autorisé » du géant américain au Sénégal, l'opérateur local ambitionne de déployer des solutions de connectivité fiables sur l'ensemble du territoire national. Ce partenariat vise prioritairement le segment professionnel, notamment les entreprises et institutions opérant dans des zones blanches ou des environnements complexes où les réseaux terrestres classiques font défaut.
 

L'offre s'appuie sur la technologie de pointe en orbite basse pour offrir une alternative ou un complément aux infrastructures existantes, tout en garantissant un support opérationnel et un accompagnement client de proximité. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de WAW Telecom de contribuer activement à la transformation digitale du pays, en phase avec les priorités nationales de développement numérique.

Si les capacités techniques de Starlink pour le streaming et les appels vidéo sont confirmées, les tarifs et les modalités opérationnelles spécifiques au marché sénégalais seront communiqués ultérieurement par l'opérateur.
 

MS/NDARINFO
 


