Me Moussa Bocar Thiam annonce son retour pour faire face à la justice

Vendredi 27 Février 2026

L’Assemblée nationale du Sénégal a adopté, ce vendredi 27 février 2026, la résolution portant mise en accusation de Me Moussa Bocar Thiam devant la Haute cour de justice. L’ancien ministre de la Communication sous le magistère de Macky Sall est visé par le dossier de l’aménagement du Parc des technologies numériques, désormais appelé « Sénégal Connect Park », une affaire qui a déjà entraîné l'incarcération de plusieurs cadres de son ancien département.

Bien qu'il juge cette décision illégale et dénonce une violation flagrante de la Constitution, l'ancien ministre a annoncé qu'il prenait acte de la sentence et qu'il regagnerait prochainement le pays.
 

Actuellement en activité professionnelle dans le Golfe, Me Moussa Bocar Thiam a affirmé son intention de se mettre immédiatement à la disposition de la justice sénégalaise pour, selon ses termes, démonter une « cabale politique » orchestrée par le régime en place. Il soutient que cette procédure vise à museler l'opposition et à masquer les difficultés sociales actuelles par des règlements de comptes. Jusqu'ici, l'avocat avait multiplié les recours devant la Cour suprême et le Conseil constitutionnel pour tenter de faire annuler la procédure, sans succès, maintenant une ligne de défense basée sur la contestation systématique des faits qui lui sont reprochés.
 

MS/NDARINFO
 


