RDC : au moins 200 creuseurs morts dans l'éboulement d'une mine à Rubaya

Goma, 31 janvier 2026 – Au moins 200 creuseurs artisanaux ont péri dans un grave éboulement survenu dans les mines de Rubaya, sur le territoire de Masisi à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Goma, mercredi 28 janvier. La tragédie s'est déroulée dans cette zone minière du Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo.





C'est aux alentours de 15 heures que la pluie a déclenché les premiers glissements de terrain, puis toute une colline s'est effondrée progressivement jusqu'au lendemain, plongeant les mineurs dans vingt-quatre heures de cauchemar. Des creuseurs encore traumatisés témoignent de l'horreur vécue. "Il y a eu la pluie, l'éboulement s'en est suivi et a emporté les gens. Certains ont été engloutis, d'autres se trouvent toujours dans les puits à l'heure actuelle", raconte un survivant.





Un autre mineur blessé confie ses difficultés. "La terre m'a recouvert quand j'étais dans le puits. J'ai des difficultés à respirer. Je suis blessé à la tête. Le gouverneur vient de dire qu'il va payer les frais. Nous disons 'merci' car je n'avais pas l'argent pour payer l'hôpital."





Bahati Musanga Eraston, gouverneur du Nord-Kivu selon l'administration parallèle mise en place par l'AFC/M23 dans les territoires sous son contrôle, s'est rendu sur place pour apporter son soutien aux victimes. Il a ordonné l'évacuation des maisons dans les zones à risque et annoncé la prise en charge des blessés évacués vers Goma.





Pendant que les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus encore ensevelis, plusieurs blessés sont pris en charge dans les structures sanitaires. Au Centre de santé de référence de Rubaya, l'infirmière titulaire Anita Izabiriza témoigne de l'afflux de victimes. "Nous avons reçu plusieurs blessés venant de la mine. Ils étaient vraiment en mauvais état mais aujourd'hui ils vont mieux, sauf un qui est dans le coma."





Lors de sa visite, le gouverneur a annoncé une mesure de prévention en interdisant l'accès aux mines pour les femmes enceintes et les enfants, une décision qui intervient après cette catastrophe meurtrière qui endeuille une fois de plus le secteur minier artisanal congolais.





MS/NDARINFO



