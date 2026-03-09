Ouzin Keïta et sa bande déférés au parquet de Dakar ce lundi

La Division des investigations criminelles (DIC) a déféré, ce lundi 9 mars 2026, l'artiste Ouzin Keïta ainsi que les membres de sa bande devant le procureur de la République près le tribunal de Dakar. Interpellés ce week-end dans un appartement situé à Ouest-Foire, les mis en cause font face à une liste de chefs d'inculpation particulièrement lourde.



L'opération, initialement lancée par les enquêteurs de la DIC sur une piste liée au trafic de stupéfiants, a finalement mis au jour un réseau aux activités multiples et criminelles.





Selon des sources proches de l'enquête, le groupe est poursuivi pour proxénétisme, escroquerie, chantage et extorsion de fonds. Le dossier s'est corsé avec l'ajout de charges liées à des actes contre nature, à la consommation de drogue, ainsi qu'à la transmission volontaire du VIH. Ce démantèlement, survenu dans la banlieue dakaroise, met fin aux activités de cette bande qui était sous surveillance étroite depuis plusieurs jours.





MS/NDARINFO



