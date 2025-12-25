Kébémer : Cinq jeunes portés disparus au Ghana depuis un mois, une rançon déjà versée

L'angoisse grandit à Kébémer. Depuis plus d'un mois, cinq jeunes ressortissants du quartier Médina sont portés disparus au Ghana, où ils auraient été enlevés alors qu'ils tentaient de poursuivre leur migration vers le Canada. Les faits remonteraient au 20 novembre dernier, selon des informations recueillies auprès de leurs proches.
Enlèvement présumé et coupure de contact
D'après les familles, les jeunes auraient été interceptés par des individus présentés comme des ravisseurs ghanéens, qui leur auraient confisqué téléphones portables et pièces d'identité, coupant ainsi tout contact direct avec leurs proches au Sénégal. Depuis lors, les informations parviennent de manière fragmentaire, accentuant l'inquiétude des familles.
Sous la menace, une rançon de deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA aurait déjà été versée aux ravisseurs. Malgré ce paiement, aucune preuve tangible de leur libération ni de leur état de santé n'a été fournie, plongeant les familles dans une attente insoutenable depuis plus d'un mois.
Un appel pressant aux autorités sénégalaises
Face à cette situation dramatique, les parents lancent un appel pressant aux autorités sénégalaises, en particulier au ministère des Affaires étrangères, afin qu'une intervention diplomatique soit engagée pour localiser les jeunes, assurer leur protection et faciliter leur retour sain et sauf au Sénégal.
Cette affaire soulève une nouvelle fois la question des dangers liés aux migrations irrégulières et des réseaux criminels qui profitent de la vulnérabilité des jeunes candidats à l'émigration. Les jeunes de Kébémer auraient emprunté la route terrestre vers le Canada via le Ghana, une trajectoire périlleuse qui expose les migrants à de multiples risques.
Les familles attendent désormais une réaction rapide des autorités diplomatiques sénégalaises pour entrer en contact avec leurs homologues ghanéens et retrouver la trace de leurs enfants disparus depuis le 20 novembre dernier.
