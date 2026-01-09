Keur Massar: un réseau de proxénétisme démantelé par la gendarmerie

Les enquêtes ont permis d'établir que le cerveau de la bande entretenait des liens avec deux administrateurs de sites pornographiques, connus sous les pseudonymes "Moustapha" et "RENIWA", tous deux établis en Europe.
Les acteurs et actrices étaient généralement recrutés dans le milieu de la prostitution. Les vidéos, tournées localement, généraient d'importantes recettes et l'ensemble de la production était entièrement financé par les administrateurs des sites.
L'opération menée par la gendarmerie a permis l'interpellation, dans un premier temps, d'un individu en possession de 152 vidéos relatives aux faits incriminés, stockées dans le répertoire de son téléphone portable.
L'arrestation de l'ensemble des personnes impliquées a ensuite été effectuée, ainsi que la saisie des caméras et plusieurs supports contenant des vidéos en lien avec les faits.
Le réseau opérait en produisant des contenus pornographiques avec des personnes recrutées localement, avant de les diffuser sur des plateformes
en ligne gérées depuis l'Europe.
Les mis en cause devront répondre de graves accusations devant la justice, notamment de proxénétisme et de production de contenus pornographiques.
