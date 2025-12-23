Keur Mbaye Fall : Le mari de Binetou Guèye désormais poursuivi pour meurtre

L'enquête sur la mort de Binetou Guèye, tuée par balle samedi soir à Keur Mbaye Fall dans la banlieue de Dakar, s'oriente désormais vers un crime passionnel. Le mari de la victime, initialement poursuivi pour homicide involontaire, est désormais visé pour meurtre, détention illégale d'arme et défaut de papiers administratifs. Ses deux parents ont également été arrêtés pour entrave à l'enquête.
Les indices graves et concordants réunis par les gendarmes de la brigade territoriale de la Zone franche industrielle de la compagnie de Keur Massar ont permis de privilégier la thèse du meurtre. De nombreuses incohérences ont été relevées dans les déclarations du suspect P. M. D., vendeur de téléphones de son état.
Des incohérences qui accablent le suspect
Lors de son audition, P. M. D. avait déclaré avoir acheté le pistolet de marque Taurus à Saly la semaine dernière. Cependant, l'exploitation du téléphone de Binetou Guèye a permis aux enquêteurs de découvrir que le suspect avait envoyé, via WhatsApp, la photo de cette arme à son épouse le 7 décembre dernier, selon des sources de Seneweb.
Cette découverte contredit la version du mari qui affirmait avoir manipulé l'arme devant son épouse pour lui montrer qu'il l'avait acquise pour sa défense personnelle, lorsqu'un coup de feu serait parti accidentellement, touchant mortellement la jeune femme à la tête.
Un crime lié à la jalousie
D'après les résultats de la réquisition, l'exploitation du téléphone portable et les témoignages recueillis, le crime serait lié à une affaire de jalousie. Le suspect aurait même loué un appartement à Thiaroye pour le compte de sa maîtresse, révélant ainsi une double vie qui aurait pu être à l'origine du drame conjugal.
Cette piste du crime passionnel renforce les soupçons des enquêteurs qui ont relevé plusieurs éléments troublants dans le comportement du suspect et les circonstances entourant le décès de Binetou Guèye.
Les parents du suspect arrêtés pour entrave à l'enquête
Après le principal suspect, ses deux parents biologiques ont été arrêtés dimanche pour entrave à une enquête en cours. Ils auraient dissimulé le téléphone de leur fils pour faire disparaître des preuves, une tentative d'obstruction de la justice qui pourrait leur valoir de lourdes sanctions pénales.
Ainsi, le présumé meurtrier P. M. D., son père K. D. et sa mère F. B. F. ont été placés en garde à vue à la brigade de la Zone franche industrielle. Les trois mis en cause pourraient être présentés ce mardi 24 décembre au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.
Cette affaire, initialement présentée comme un accident domestique tragique, révèle désormais tous les signes d'un féminicide dans un contexte de violence conjugale et de jalousie. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour établir définitivement les circonstances exactes de la mort de Binetou Guèye et les motivations réelles du présumé meurtrier.
