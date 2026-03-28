Krépin Diatta : "Nous portons nos deux étoiles avec une immense fierté"

Le milieu de terrain international sénégalais, Krépin Diatta, s'est exprimé avec fierté samedi soir à l'issue de la victoire des Lions de la Teranga face au Pérou (2-0). Interrogé sur la symbolique du nouveau maillot à deux étoiles étrenné lors de cette rencontre, le joueur a tenu à réaffirmer la légitimité du statut de champion du Sénégal sur la scène continentale.





« Je suis très content de cette victoire. Le monde entier a vu qu’on a gagné ce trophée dignement », a déclaré Krépin Diatta en zone mixte. Pour le milieu de terrain, arborer ces deux étoiles n'est pas seulement un choix esthétique, mais le reflet d'un travail acharné et d'une domination méritée lors des dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations.





Cette sortie intervient alors que le Sénégal entame un nouveau cycle de préparation pour les éliminatoires du Mondial 2026. Diatta a souligné l'importance de maintenir ce niveau d'exigence pour honorer le rang de la première nation africaine au classement FIFA. La victoire contre le Pérou, acquise grâce à des buts de Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr, vient conforter ce sentiment de puissance collective.





MS/Ndarinfo





