LIGUE 1 : La Linguère s'incline lourdement (0-4) devant son public contre Pikine.

Journée noire pour la Linguère de Saint-Louis ce dimanche 19 avril 2026 au stade Mawade Wade. Dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1, les "Samba-Linguère" ont sombré sur leur propre pelouse face à une équipe de l'AS Pikine en démonstration (0-4).





Portés par un doublé éclair de Mamadou Lamine Corréa juste avant la pause et des buts d'Ousseynou Touré et Mangoné Ndiaye en seconde période, les Pikinois se relancent après leur revers contre Gorée.





Pour la Linguère (14e), cette défaite à domicile fragilise sa position de premier non-relégable, à égalité de points avec la Sonacos.``





Dans le haut du tableau, la course au titre s'intensifie. Teungueth FC (3e) a réalisé la bonne opération en s'imposant (0-1) chez la lanterne rouge, Cambérène, malgré l'expulsion de Dame Diop. Profitant du revers du leader AJEL de Rufisque face à Dakar SC (2-0) et du nul de l'US Gorée (2e) contre le Jaraaf (0-0), le club de Rufisque revient à seulement 4 points de la tête.





MS/NDARINFO

