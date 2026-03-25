La Linguère de Saint-Louis mène 2-0 mais concède le nul face à Dakar Sacré-Cœur

La Linguère de Saint-Louis a concédé un match nul frustrant (2-2) à domicile face à Dakar Sacré-Cœur, manquant ainsi une occasion précieuse de s'extirper de la zone rouge du championnat. Après un score de parité encourageant contre l'US Gorée (0-0), les Samba Linguère espéraient empocher les trois points devant leur public du stade de Saint-Louis.



Portés par la ferveur locale, les Nordistes ont idéalement entamé la rencontre grâce à l'ouverture du score du jeune attaquant Ousseynou Ly (17e), suivie du break de l'avant-centre Babacar Gaye (25e) avant la demi-heure de jeu.





Maîtres du ballon et dominateurs, les Saint-Louisiens ont regagné les vestiaires avec une avance confortable de deux buts, avant de perdre totalement le fil de leur football en seconde période. La réduction du score est d'abord intervenue sur un but contre son camp du défenseur Pape Djibril Guèye (62e), relançant complètement la formation dakaroise.



Galvanisés, les visiteurs ont profité des errements défensifs des locaux pour arracher l'égalisation cinq minutes plus tard par l'intermédiaire de Souleymane Touré (67e). Ce partage des points laisse un goût amer aux supporters saint-louisiens et maintient l'équipe fanion du Nord dans une situation comptable inconfortable au classement général.





MS/NDARINFO



