Avenue Jean Jaurès rebaptisée Avenue Thierno Saïd Nourou Tall à Dakar

Une nouvelle étape dans la série de rebaptisations de rues à Dakar sera franchie ce dimanche. L'ancienne Avenue Jean Jaurès sera désormais baptisée Avenue Thierno Saïd Nourou Tall, petit-fils et héritier de l'époque moderne de Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall, selon un communiqué de la Famille Omarienne.





La cérémonie est prévue ce dimanche 1er février à 14h30 au rond-point de Sandage. Elle se déroulera sous la bénédiction du Khalife Thierno Bachir Tall, Khalife Général de la Famille Omarienne, ainsi que sous l'égide de Thierno Madani Mountaga Tall, Serviteur de la Famille Omarienne.





La Famille Omarienne qualifie cette démarche de "décolonisation de notre Nation", inscrivant ce changement de nom dans une volonté plus large de remplacer les vestiges coloniaux par des symboles de l'identité sénégalaise. Le nom de Jean Jaurès, figure emblématique du socialisme français, cédera ainsi la place à un personnage historique ancré dans le patrimoine religieux et culturel du pays.





Cette initiative s'inscrit dans le mouvement de rebaptisations lancé depuis octobre 2025 dans la commune de Dakar-Plateau. En septembre 2025, le Conseil municipal avait approuvé à l'unanimité la décision de rendre hommage à des personnalités emblématiques de l'histoire et de l'identité sénégalaise en modifiant les noms de plusieurs rues, avenues et boulevards.





Le 5 octobre dernier, le maire Alioune Ndoye avait expliqué que cette initiative visait à rendre "un hommage vibrant à la richesse de notre héritage culturel, historique et spirituel". Parmi les personnalités déjà honorées figuraient des leaders religieux, des responsables politiques et militaires, ainsi que des dignitaires de la communauté léboue.





Le choix de Thierno Saïd Nourou Tall pour cette avenue témoigne de l'importance accordée au patrimoine religieux et spirituel dans la construction de la nouvelle identité urbaine de Dakar. À travers ces rebaptisations successives, la ville renoue progressivement avec ses racines historiques, efface les traces de la période coloniale et forge un espace urbain résolument tourné vers l'identité nationale.





MS/NDARINFO



