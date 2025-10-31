Connectez-vous
Le FDR mobilise à Dakar : Samba Sy dénonce « l’incompétence du régime »

Vendredi 31 Octobre 2025

Le coordonnateur du Front pour la Défense de la République (FDR), Samba Sy, a salué, ce vendredi, la forte mobilisation des Sénégalais lors de la marche des forces vives de la Nation, organisée à l’appel de sa plateforme.
 

Devant une foule venue de divers horizons, il a appelé à « l’union des forces » pour, selon lui, faire face au régime en place.

« Je salue la belle mobilisation en réponse à l’appel du FDR, y compris des mouvements qui ne sont pas membres du Front mais qui sont venus en masse », a-t-il déclaré.
 

Samba Sy a dénoncé ce qu’il qualifie d’« incompétence manifeste des nouvelles autorités », qu’il accuse d’avoir « plongé le pays dans une crise multidimensionnelle ». « Toutes les personnes averties savent que le Sénégal traverse des difficultés. L’économie est à l’arrêt, notre pays se déconstruit. On a trompé les Sénégalais », a-t-il ajouté.
 

Le leader du FDR a également fustigé les promesses non tenues du gouvernement, évoquant « la suppression des fonds politiques, l’affaire ASER, la rationalisation des agences de l’État, les 8 milliards promis aux sinistrés de la vallée du fleuve ou encore l’abrogation de la loi d’amnistie ».
 

Selon lui, « ce régime est le fruit d’une imposture fondamentale et d’une incompétence avérée ». Samba Sy a enfin invité les leaders de l’opposition à « se mobiliser pour faire face à ce régime », estimant qu’il est temps de sauver le pays « d’une dérive politique et économique ».
 



