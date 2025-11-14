Le budget 2026 de l’Éducation nationale en hausse pour transformer l’école

Le Ministère de l’Éducation nationale a présenté ce jeudi devant l’Assemblée nationale son projet de budget pour l’année 2026, arrêté à 990,75 milliards de F CFA, soit une hausse de 15,7 milliards par rapport à 2025. Cette enveloppe a été examinée par la Commission des Finances, élargie à celles de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.





Cette progression budgétaire traduit la volonté de l’État de renforcer les investissements en faveur de la transformation du système éducatif, d’améliorer les conditions d’apprentissage, et de réduire les inégalités entre territoires.





Le budget 2026 soutient plusieurs chantiers structurants tels que la mise en œuvre de la Stratégie nationale des Infrastructures et Équipements scolaires (SNIES), l’accélération de la résorption des abris provisoires, la construction et la réhabilitation d’écoles, de collèges et de lycées, l’expansion des LYNAQE, le déploiement des outils numériques éducatifs via la plateforme PLANÈTE 3.0, la promotion de l’éducation inclusive, des langues nationales et des apprentissages scientifiques et numériques, ainsi que la poursuite du programme de cantines scolaires et des appuis aux élèves vulnérables.





Le ministère réaffirme ainsi son ambition d’offrir à chaque apprenant un cadre sûr, équitable et propice à l’excellence, au service d’une école sénégalaise durablement transformée.



