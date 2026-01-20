Connectez-vous
Le chef de l'État offre 75 millions FCFA et 1 500 m² à chaque champion d'Afrique

Mardi 20 Janvier 2026

Le président de la République a annoncé des récompenses exceptionnelles pour les champions d'Afrique. Bassirou Diomaye Faye a révélé mardi lors de la cérémonie officielle au Palais avoir offert 75 millions de francs CFA à chaque joueur, ainsi qu'une parcelle de terrain.


« J'informe le peuple sénégalais que j'ai offert 75 millions de francs CFA à chaque joueur, ainsi qu'une parcelle de 1 500 m² sur la Petite-Côte », a déclaré le chef de l'État devant les Lions rassemblés au Palais de la République.
 

Ces récompenses substantielles témoignent de la reconnaissance de la Nation envers l'équipe nationale pour son exploit continental. Le montant de 75 millions par joueur constitue une enveloppe considérable pour saluer le deuxième sacre des Lions de la Téranga.
 

Les parcelles de 1 500 m² situées sur la Petite-Côte, zone touristique prisée du Sénégal, représentent également un investissement à long terme pour les champions d'Afrique. Cette double récompense financière et foncière marque la volonté du chef de l'État d'honorer dignement les artisans de cette victoire historique.
 

Le président Bassirou Diomaye Faye s'exprimait lors d'une grande cérémonie officielle organisée en l'honneur des Lions champions d'Afrique, point d'orgue des célébrations nationales qui ont mobilisé tout le Sénégal depuis le retour triomphal de l'équipe.
 

MS/NDARINFO
 


