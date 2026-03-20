Ligue Conférence : Ismaïla Sarr envoie Crystal Palace en quarts de finale

L'international sénégalais Ismaïla Sarr a une nouvelle fois endossé le costume de sauveur pour Crystal Palace. Ce jeudi 19 mars 2026, l'ailier des Lions a propulsé son club en quarts de finale de la Ligue Conférence en signant un doublé décisif face aux Chypriotes de l'AEK Larnaca (2-1). Après un match nul vierge à l'aller, Sarr a débloqué la situation dès la 13e minute avant de sceller la qualification en prolongations (99e), portant son total à sept doublés sous les couleurs des Eagles.





Arrivé à Londres en août 2024 en provenance de Marseille, l'ancien pensionnaire de Génération Foot est devenu l'arme fatale du dispositif d'Oliver Glasner. Grand artisan du sacre historique en FA Cup la saison dernière et de la victoire au Community Shield 2025 contre Liverpool, Sarr confirme sa forme étincelante.



Cette performance tombe à pic : le "Lion" figure sur la liste de Pape Thiaw publiée ce même jeudi pour les matchs amicaux contre le Pérou (28 mars) et la Gambie (31 mars). En quarts de finale européens, Crystal Palace retrouvera un habitué de la compétition, la Fiorentina.





MS/NDARINFO



