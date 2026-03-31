Loi contre l'homosexualité : Le président Bassirou Diomaye Faye promulgue le texte

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement promulgué la loi durcissant les sanctions pénales contre l'homosexualité au Sénégal. Ce texte législatif, adopté récemment par l'Assemblée nationale, marque une étape décisive dans le renforcement de l'arsenal répressif concernant les "actes contre-nature". Cette décision intervient dans un contexte de fortes attentes d'une partie de l'opinion publique et des organisations religieuses du pays.





La nouvelle loi modifie substantiellement le Code pénal sénégalais. Désormais, les peines de prison pour les personnes reconnues coupables d'actes homosexuels sont portées à un minimum de cinq ans et peuvent atteindre dix ans de réclusion ferme. Les amendes ont également été revues à la hausse, atteignant des sommets dissuasifs. Le texte introduit des circonstances aggravantes, notamment lorsque les actes impliquent des mineurs ou sont diffusés via les technologies de l'information et de la communication.





Le document officiel, rendu public ce mardi, précise que ces mesures visent à "protéger les valeurs sociales, morales et religieuses" de la nation sénégalaise. Lors du Conseil des ministres ayant précédé la promulgation, le chef de l'État a réitéré son attachement à la préservation des modèles socioculturels du pays, tout en assurant que l'État veillera à l'application rigoureuse de la loi par les services de sécurité et la justice.





MS/NDARINFO



