Lutte : 25 arrestations lors du combat Eumeu Sène vs Ada Fass à Pikine

Le Commissariat d’arrondissement de Pikine a déployé un dispositif de sécurisation rigoureux lors du combat de lutte opposant Eumeu Sène à Ada Fass, ce dimanche 19 avril 2026. Cette opération de grande envergure a abouti à l'interpellation de vingt-cinq (25) individus pour diverses infractions constatées aux abords et à l'intérieur du périmètre de sécurité.



Grâce à leur présence réactive, les forces de l'ordre ont pu neutraliser les fauteurs de troubles et garantir le bon déroulement de cet événement à forte affluence.





Le bilan des arrestations fait état de 04 individus pour vol, 01 pour coups et blessures volontaires avec ivresse publique, et 02 pour rixe sur la voie publique. Par ailleurs, 10 personnes ont été interpellées pour nécessité d’enquête et 08 pour vérification d’identité.





La vigilance de la Police a permis de prévenir tout débordement majeur et d'assurer la tranquillité des milliers d'amateurs de lutte.





MS/NDARINFO



