Lutte : Landiang brise le silence et dénonce un complot contre Eumeu Sène

La défaite d’Eumeu Sène face à Ada Fass continue de provoquer un séisme au sein de l'arène sénégalaise. Au lendemain de l'affrontement à l'Arène nationale, Landiang, l'agent du leader de l’écurie Tay Shinger, a brisé le silence pour exprimer sa profonde amertume. Dans une intervention relayée par Lutte TV, il a décrit un lutteur « méconnaissable », affirmant que la prestation fournie ne reflétait absolument pas la préparation rigoureuse, tant physique que mystique, effectuée en amont.





Des accusations de complot orchestré à Dakar

Au-delà de la contre-performance sportive, Landiang a lancé des accusations fracassantes en évoquant la thèse d'une trahison interne. Il a révélé avoir reçu plusieurs alertes depuis la France avant le duel, affirmant avec force que « ce qui a "vendu" Eumeu Sène a été orchestré ici à Dakar ». Bien qu'aucune preuve concrète n'ait été fournie à ce stade, ces déclarations alimentent les tensions autour de l'entourage du lutteur de Pikine.





Le camp Ada Fass pointé du doigt pour son "blindage"

L'agent de Tay Shinger a également souligné la puissance mystique déployée par le camp adverse. Selon lui, Ada Fass aurait bénéficié de renforts mystiques massifs et de soutiens déterminants dans les derniers instants précédant le combat. Malgré ce climat de suspicion, Landiang a tenu à rassurer les supporters sur la solidarité de l'encadrement : « Nous le gardons avec nous », a-t-il conclu, confirmant que cette défaite ne remettait pas en cause l'avenir d'Eumeu Sène au sein de son écurie.





MS/NDARINFO



