Lutte contre la corruption : les députés adoptent la loi sur les lanceurs d’alerte

L’Assemblée nationale a adopté mardi le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d’alerte, lors d’une plénière consacrée à l’examen du texte.



Le gouvernement était représenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne. Selon lui, cette loi vise à encourager les citoyens à signaler fraude, corruption et mauvaises pratiques. “Il ne suffit pas de lancer une alerte pour prétendre à une récompense, mais il faudrait que ces informations aboutissent à des résultats probants dans le déroulement de l’enquête”, a-t-il précisé.



Le rapport parlementaire issu des travaux de l’intercommission rappelle que le Sénégal est signataire de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption (Maputo, 2003), qui oblige les États à protéger les informateurs et les témoins, y compris leur identité.



