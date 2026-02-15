Sadio Mané offre un retour royal à Ronaldo : Al-Nassr fond sur Al-Hilal

Al-Nassr peut à nouveau compter sur son duo de choc pour bousculer la hiérarchie du football saoudien. Après avoir manqué trois rencontres en signe de protestation, Cristiano Ronaldo a signé un retour gagnant face à Al-Fateh, parfaitement servi par un Sadio Mané en grande forme. L'international sénégalais, altruiste, a délivré une offrande millimétrée permettant à CR7 de débloquer la situation dès le premier quart d'heure de jeu.





Cette victoire 2-0 est une opération comptable majeure pour les coéquipiers de Mané. Avec désormais 52 points au compteur, Al-Nassr revient à une seule longueur du leader Al-Hilal (53 points), où évolue un autre Lion de la Teranga, Kalidou Koulibaly.



« Un pas en avant… Continuons », a sobrement réagi Ronaldo sur ses réseaux sociaux, confirmant que la lutte pour le sacre final en Roshan League est désormais lancée à pleine vitesse.





MS/NDARINFO



