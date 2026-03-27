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Mondial 2026 : le maillot du Sénégal enfin corrigé avec sa deuxième étoile de champion d'Afrique

Vendredi 27 Mars 2026 - 14:34

Mondial 2026 : le maillot du Sénégal enfin corrigé avec sa deuxième étoile de champion d'Afrique

L'équipementier officiel de l'équipe nationale de football du Sénégal a procédé à la rectification officielle du maillot des Lions de la Teranga en y floquant une deuxième étoile dorée. Cet ajustement stylistique très attendu met fin à une vive polémique née chez les supporters sénégalais et les observateurs sportifs internationaux concernant la reconnaissance visuelle du palmarès récent de l'équipe nationale.
 

Cette deuxième étoile vient matérialiser sur la vareuse officielle le deuxième sacre continental remporté par le Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). L'absence initiale de ce symbole de victoire sur les premiers modèles de maillots dévoilés pour la Coupe du Monde 2026 avait suscité l'incompréhension générale du public et des acteurs du football local, forçant la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et la marque allemande à réagir promptement pour corriger le tir.
 

Les nouveaux lots de maillots bicolores (blanc et vert), désormais ornés des deux étoiles au-dessus de l'écusson de la fédération, seront portés par les coéquipiers de Kalidou Koulibaly et Sadio Mané dès les prochaines échéances internationales préparatoires au Mondial 2026 en Amérique du Nord. Les répliques officielles corrigées devraient être rapidement acheminées vers les boutiques officielles de Dakar et l'international pour satisfaire la forte demande des supporters.
 

MS/NDARINFO
 


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