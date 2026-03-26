Mondial 2030 : Une mission d'inspection de la FIFA débarque au Maroc sous pression

La FIFA a dépêché une mission d'inspection de haut niveau au Maroc afin d'évaluer les infrastructures sportives et hôtelières du royaume en vue de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Cette visite d’évaluation intervient dans un climat pesant, marqué par les récentes polémiques sécuritaires et organisationnelles de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.





Les experts de la FIFA ont entamé leur tournée d'audit par la ville de Tanger avant de rallier la capitale Rabat. L'objectif est de mesurer la capacité réelle des sites marocains à répondre au cahier des charges drastique de la compétition mondiale. Le Maroc, qui ambitionne d'accueillir au moins une demi-finale du tournoi (la finale semblant promise au stade madrilène Santiago Bernabéu), doit rassurer l'instance faîtière du football.





Les inspecteurs auront notamment à se pencher sur la gestion des flux de supporters et la sécurité des acteurs du jeu. La finale de la CAN 2025 disputée à Rabat entre le Maroc et le Sénégal (remportée 1-0 par les Lions de la Teranga) avait été émaillée de vives altercations entre stadiers, supporters et joueurs (à l'image de l'incident impliquant Ismaël Saibari et le gardien Yehvann Diouf).



Relayés à l'international, ces dérapages ont poussé certains médias espagnols à questionner publiquement la légitimité du royaume chérifien. Les conclusions de l'audit de la FIFA seront déterminantes pour fixer la répartition définitive des matchs entre les trois pays hôtes.





MS/NDARINFO



